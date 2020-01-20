港股格局：李偉傑指落後藍籌輪流撐市

股份方面，他認為有利好消息支持的板塊有機會成為市場炒作對象。近期題材性股份先後起動，例如醫藥股或5G概念股，認為只要揀啱股份，持貨過年亦問題不大，不妨參考技術指標，14日RSI若進入70以上的超買水平，建議可善價而沽，但如果未進入超買區，則可以繼續持有。

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