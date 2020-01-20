港股格局：李偉傑指落後藍籌輪流撐市
2020年01月20日 10:31
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股在農曆新年前未見淡靜，相信本周亦會繼續活躍。周一(20日)見中國移動(00941)高開逾5%，反映落後藍籌股輪流發力托市，大市或會逐步向上突破，在農曆新年前有望上試29,500點水平。
股份方面，他認為有利好消息支持的板塊有機會成為市場炒作對象。近期題材性股份先後起動，例如醫藥股或5G概念股，認為只要揀啱股份，持貨過年亦問題不大，不妨參考技術指標，14日RSI若進入70以上的超買水平，建議可善價而沽，但如果未進入超買區，則可以繼續持有。
小米集團(01810)近期表現強勢，上周更創出52周新高，李表示，該股之14日RSI已進入83的超買區，以其股價由高位22.2元跌至低位8.28元，以黃金比例0.618倍的反彈目標在13.8元，若冇貨在手，不建議現水平再追，宜待調整至12元水平再考慮。
另外，李偉傑又指，中國人壽(02628)發盈喜，預告去年全年純利將按年增加4至4.2倍，盈利大升主要受惠投資收益以及國策支持。不過，消息後其股價反應不大，主要由於該股今年以來表現不俗，已相當反映相關利好因素，料股價可緩步向上，若冇貨在手可在20天線約在22元樓下買入，中線目標可睇23元甚至24.8元。
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