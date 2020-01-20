中國去年建逾13萬個5G基站 電訊業務收入1.3萬億人幣

中國工信部部長苗圩表示，5G基礎設施建設和應用力度加大，截至2019年底，中國共建成5G基站超13萬個，已有35款手機終端獲得入網許可，國內市場5G手機出貨量超過1,377萬部，國內5G手機晶片投入商用。

他又稱，去年完成電訊業務收入1.3萬億元人民幣，電訊業務總量按年增長18.5%，互聯網和相關服務業收入增長21%。

此外，他指去年製造強國建設重點任務加快推進。繼續實施製造業創新中心、智能製造、綠色製造等工程，5G手機晶片投入商用，存儲器、柔性顯示屏量產實現新突破。在一些高端領域國際合作紮實開展。

為推動製造業高質量發展，苗圩稱將繼續鞏固鋼鐵、水泥、煤炭等去產能成果，有序推動殭屍企業出清。將加快傳統產業的改造升級。健全支持中小企業發展的政策體系。

－－－－－－