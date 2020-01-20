【專家點評】周樂樂：基本面好轉利好市況 關注科技股
2020年01月20日 11:08
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最近一周，受中美簽署貿易協議的消息兌現的影響，A股大致出現高開低走的局面。滬深300指數基本持平微跌0.2%，滬綜指小幅下跌0.5%，深證指數則上升0.5%，市場資金繼續偏好深圳股市，流出上海股市，創業板與中小板則繼續上周的升勢累計升幅1.5%以上。申萬一級28個行業中，12個上漲，16個下跌。最強五大行業是計算機、電子、醫藥生物、汽車及紡織衣服。值得留意是電子科技相關的股票受追捧，其中，計算機和電子已經連升兩周，年初至今均成逾10%。
市場消息方面，炒作的主要邏輯是中美簽署貿易協定後，市場焦點重回基本面。中美貿易協議中，除了加快開放步伐之外，美方更在協議中為外資牌照申請的審批設置期限，並且要求中國不遲於2020年4月1日應取消外資股比重限制並允許美國獨資的服務提供者進入證券、基金管理與期貨服務領域。這凸顯美國促中國加快金融行業對外開放。預計中國開放有利於資金流入、技術流入等，有利於中國產業結構轉型。
回歸到經濟基本面，中國第四季GDP增速為6%，全年GDP增速為6.1%，實現「保六」目標。更重要的是，中國人均GDP首次超越1萬美元的界線，這表明中國經濟結構調整、產業升級與消費升級等取得成效，降低「中等收入陷阱」擔憂。
另外，中國12月份的M2、社融規模等金融數據遠好於預期，顯示了實體融資繼續改善，是內需將回暖的其中一迹象，各經濟活動有望進一步活躍起來。在利率方面，市場預期經過年初降準及LPR和MLF等措施後，中短期的寬鬆政策已達到很低的水平，預計政策不會再明顯寬鬆。
中國2019年進出口數據好於預期，2019年在中美貿易戰的陰霾下及美方大幅加徵關稅背景來看，市場普遍對中國進出口數據不感到樂觀，但是此次數據顯示貿易戰沒有重創中國整體進出口貿易，反而證明了中國在與其他國家和地區的合作是比想像中緊密，特別是與東盟和一帶一路沿線國家的貿易額出現大幅上升。中國有能力守住了在全球產業鏈中的地位。
行業上來看，電子產業鏈與新能源產業鏈仍是市場熱點。華為把14納米晶片製造訂單給中芯國際(00981)，顯示國產化替代開始出現重要拐點；特斯拉帶來的。「鯰魚效應」持續激活中國新能源汽車活力。而金融金融開放，金融類券商、保險、銀行股由強勢轉弱，化工、金屬 非金屬與采礦亦如是。科技股持續強勢需留意會否出現短線的回調。另外需要重點留意的是最近國內公司出現不少大額度資產減值和商譽減值的爆雷潮，投資者需特別小心重資產行業的公司。
綜合來看，本周的行情是股市上升一段後的調整及企穩的時候，沒有改變預計A股春季行情熱度高漲的預期。還有一段時間到達業績發布期，大量投資者對電子及科技股加倉，需更謹慎留意個別公司是否出現嚴重超買的情況，部分已經開始偏離基本業績支撐的估值範圍。
勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)
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