【專家點評】周樂樂：基本面好轉利好市況　關注科技股

最近一周，受中美簽署貿易協議的消息兌現的影響，A股大致出現高開低走的局面。滬深300指數基本持平微跌0.2%，滬綜指小幅下跌0.5%，深證指數則上升0.5%，市場資金繼續偏好深圳股市，流出上海股市，創業板與中小板則繼續上周的升勢累計升幅1.5%以上。申萬一級28個行業中，12個上漲，16個下跌。最強五大行業是計算機、電子、醫藥生物、汽車及紡織衣服。值得留意是電子科技相關的股票受追捧，其中，計算機和電子已經連升兩周，年初至今均成逾10%。

市場消息方面，炒作的主要邏輯是中美簽署貿易協定後，市場焦點重回基本面。中美貿易協議中，除了加快開放步伐之外，美方更在協議中為外資牌照申請的審批設置期限，並且要求中國不遲於2020年4月1日應取消外資股比重限制並允許美國獨資的服務提供者進入證券、基金管理與期貨服務領域。這凸顯美國促中國加快金融行業對外開放。預計中國開放有利於資金流入、技術流入等，有利於中國產業結構轉型。

回歸到經濟基本面，中國第四季GDP增速為6%，全年GDP增速為6.1%，實現「保六」目標。更重要的是，中國人均GDP首次超越1萬美元的界線，這表明中國經濟結構調整、產業升級與消費升級等取得成效，降低「中等收入陷阱」擔憂。

另外，中國12月份的M2、社融規模等金融數據遠好於預期，顯示了實體融資繼續改善，是內需將回暖的其中一迹象，各經濟活動有望進一步活躍起來。在利率方面，市場預期經過年初降準及LPR和MLF等措施後，中短期的寬鬆政策已達到很低的水平，預計政策不會再明顯寬鬆。

中國2019年進出口數據好於預期，2019年在中美貿易戰的陰霾下及美方大幅加徵關稅背景來看，市場普遍對中國進出口數據不感到樂觀，但是此次數據顯示貿易戰沒有重創中國整體進出口貿易，反而證明了中國在與其他國家和地區的合作是比想像中緊密，特別是與東盟和一帶一路沿線國家的貿易額出現大幅上升。中國有能力守住了在全球產業鏈中的地位。

綜合來看，本周的行情是股市上升一段後的調整及企穩的時候，沒有改變預計A股春季行情熱度高漲的預期。還有一段時間到達業績發布期，大量投資者對電子及科技股加倉，需更謹慎留意個別公司是否出現嚴重超買的情況，部分已經開始偏離基本業績支撐的估值範圍。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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