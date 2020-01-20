【專家點評】藺常念指黑灰天鵝消失 恒指上望3萬點
2020年01月20日 11:16
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恒指周一(20日)在29,000點水平低波幅上落，智易東方證券行政總裁藺常念指出，對港股仍有信心，料恒指長線觸及3萬點，建議投資者追入中國移動(00941)及科網股。
他預計，美伊不會爆發戰爭，港股黑天鵝消失；另外，全球債務危機風險減低，灰天鵝也消失，所以港股有更大上升動力。
大行摩根士丹利將中移投資評級由原來「減持」升至「增持」，令股價周一高開逾5%。他說，「買股票當然要跟風，買升緊嘅股份。雖然中移已經升咗一浸，但後知後覺好過無入。投資者可以現價追入短炒，賺幾蚊走人。」
他亦看好科網股，認為阿里巴巴(09988)股價可衝上250元；而騰訊控股(00700)則上望400元樓上。他披露個人持有以上兩股，另個人目前投資組合中，港股及美股各半。但他補充，港股估值明顯較美股吸引。
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