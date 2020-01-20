【專家點評】藺常念指黑灰天鵝消失　恒指上望3萬點

他預計，美伊不會爆發戰爭，港股黑天鵝消失；另外，全球債務危機風險減低，灰天鵝也消失，所以港股有更大上升動力。

大行摩根士丹利將中移投資評級由原來「減持」升至「增持」，令股價周一高開逾5%。他說，「買股票當然要跟風，買升緊嘅股份。雖然中移已經升咗一浸，但後知後覺好過無入。投資者可以現價追入短炒，賺幾蚊走人。」

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