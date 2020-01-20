港元拆息︰隔夜息續漲至2.1厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息大幅揚升至2.1厘，呈三連升；1星期亦漲至2厘水平；與樓按相關的1個月回升至1.98厘；3個月期企2.21厘水平。

20/1/2020

隔夜 2.10357厘

1星期 2.00607厘

2星期 2.00750厘

1個月 1.98506厘

2個月 2.08881厘

3個月 2.21941厘

6個月 2.30643厘

12個月 2.37643厘

17/1/2020

隔夜 1.37875厘

1星期 1.66554厘

2星期 1.77738厘

1個月 1.95476厘

2個月 2.07708厘

3個月 2.21512厘

6個月 2.30536厘

12個月 2.37714厘

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