港元拆息︰隔夜息續漲至2.1厘

2020年01月20日 11:23
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    (中新社圖片)
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息大幅揚升至2.1厘，呈三連升；1星期亦漲至2厘水平；與樓按相關的1個月回升至1.98厘；3個月期企2.21厘水平。
    20/1/2020
    隔夜 2.10357厘
    1星期 2.00607厘
    2星期 2.00750厘
    1個月 1.98506厘
    2個月 2.08881厘
    3個月 2.21941厘
    6個月 2.30643厘
    12個月 2.37643厘
    17/1/2020
    隔夜 1.37875厘
    1星期 1.66554厘
    2星期 1.77738厘
    1個月 1.95476厘
    2個月 2.07708厘
    3個月 2.21512厘
    6個月 2.30536厘
    12個月 2.37714厘
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