【高盛推介】小米再創一年新高 留意牛購證
2020年01月20日 11:35
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團上周五(17日)大升約8.3%，周一(20日)早段繼續上升，高見13.94港元，繼上周五再創1年新高。
報道指銀保監批准重慶小米消費金融有限公司，自批覆之日起6個月內完成籌建工作。
觀察個股認股證資金流向，可見上周三(15日)至上周五皆錄得資金流入認沽證，合共約900萬元。此外，觀察周一即市資金流向，則見好倉及淡倉皆有資金留意。進而觀察港股通資金流向，可見上周資金繼續追捧小米，5個交易日皆錄得資金淨買入，合共約17.4億元。
投資者如看好，牛證方面可留意新上市的較貼價小米牛證(50081)，收回價11.18元，行使價10.78元，換股比率10，槓桿比率4.5倍。
此外，現時市場缺乏價外認購證，投資者如計劃部署，現階段可留意年期約8個月的低街貨小米購證(19968)，行使價12.9元，2020年9月23日到期，實際槓桿4.3倍。
另一方面，近日市場關注行使價在10.4元附近、6月份到期的認沽證。投資者如看淡，可留意當中槓桿較突出的小米沽證(19808)，行使價10.38元，2020年6月15日到期，實際槓桿7.8倍。
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