【高盛推介】小米再創一年新高　留意牛購證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團上周五(17日)大升約8.3%，周一(20日)早段繼續上升，高見13.94港元，繼上周五再創1年新高。

報道指銀保監批准重慶小米消費金融有限公司，自批覆之日起6個月內完成籌建工作。

觀察個股認股證資金流向，可見上周三(15日)至上周五皆錄得資金流入認沽證，合共約900萬元。此外，觀察周一即市資金流向，則見好倉及淡倉皆有資金留意。進而觀察港股通資金流向，可見上周資金繼續追捧小米，5個交易日皆錄得資金淨買入，合共約17.4億元。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－－