北控醫療健康與上海冠美合作拓醫療養老家具
2020年01月20日 12:30
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北控醫療健康(02389)公布，於本月18日與上海冠美家具簽訂一份合作協議，而合作協議訂明合作框架，載列有關合作的原則，雙方將會進一步磋商釐定合作細節。
根據合作協議，集團將與上海冠美非全資附屬上海新冠美集團建立長期夥伴關係，發揮各自在家具行業的經驗和資源優勢，以「健康生活」為理念，以「科技創新」為動力，共同於醫療及養老專業家具領域建立涵蓋科研、設計、生產、銷售及數據管理的新型健康家具旗艦企業。
目前，新冠美集團於上海市青浦區的展銷中心及江蘇省海安市擁有佔地約15萬平方米的先進生產廠房及研發中心。海安生產廠房引入德國及意大利的專業自動化家具生產設備。新冠美集團員工約700人，其中約120人的專業研發設計團隊均來自專業的設計院校。
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