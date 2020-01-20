北控醫療健康與上海冠美合作拓醫療養老家具

根據合作協議，集團將與上海冠美非全資附屬上海新冠美集團建立長期夥伴關係，發揮各自在家具行業的經驗和資源優勢，以「健康生活」為理念，以「科技創新」為動力，共同於醫療及養老專業家具領域建立涵蓋科研、設計、生產、銷售及數據管理的新型健康家具旗艦企業。

目前，新冠美集團於上海市青浦區的展銷中心及江蘇省海安市擁有佔地約15萬平方米的先進生產廠房及研發中心。海安生產廠房引入德國及意大利的專業自動化家具生產設備。新冠美集團員工約700人，其中約120人的專業研發設計團隊均來自專業的設計院校。

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