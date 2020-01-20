【專家點評】藺常念：2020年金融市場灰犀牛是…

2020年，金融市場黑天鵝是環球地緣政治危機，美國暗殺伊朗將軍蘇萊曼尼，及伊朗發射導彈報復，攻擊美軍駐伊拉克軍營。慶幸美伊衝突沒有升級，國際緊張氣氛緩和下來，成功化解危機。但是2020年金融市場的灰犀牛則沒有降溫，國際金融機構及評論員都表示，今年金融市場的灰犀牛只會惡化。

去年年底國際貨幣基金組織，環球國際，政府，企業及個人的債務已經升至250萬億美元，超過全球國民生產總值的三倍，已經去到一個不能再持續的水平，若果全球各國不再控制債務不受控的增長，環球經濟將陷入債務危機，經濟將進入大蕭條。

2008年9月，美國因為雷曼兄弟破產導致金融海嘯，金融市場流動性完全消失。美國前聯儲局主席伯南克主動出擊，把資金注入市場，解決市場流動性消失、資金不足的問題。聯儲局把利率降到零，推出量化寬鬆，在市場大量購入債券，為企業融資。期間，聯儲局在市場購入4萬億美元的債券，資產負債表增加3萬億美元。美國政府同期，為了刺激經濟增長，也大量發債。總統奧巴馬任內，大量增加美國政府負債，由9萬億美元，增加至19萬億美元。

聯儲局果斷的行動，成功阻止美國經濟陷入衰退。按宏觀經濟的教科書，一個政府需要審慎理財，不能過度花費，導致負債高企令到財政緊絀。如果一個政府長期入不敷支，通貨膨脹會增加，利率會上升，及貨幣會大幅貶值。過去歷史上，德國在1920年代，中國國民政府在抗戰後，近期的津巴布韋都發生過。最近阿根廷、巴西及土耳其，都因政府入不敷支，而陷入債務危機。

但是自2009年後，美國，日本，歐盟及中國都先後採用伯南克的量化寬鬆，大量發債，大量印鈔票的金融政策來支持經濟，維持經濟增長，不陷入衰退危機。令人驚奇的是，各政府都違反了審慎理財的原則，大量印鈔票、大量發債。但這不審慎理財的政策，不只成功防止經濟陷入衰退，同時應該發生的金融危機沒有發生。日本、歐洲維持負利率；美國利率接近零，中國也減息，通脹卻在低水平運行，貨幣沒有貶值。

對各中央銀行行長來說，過去一年金融市場發生的事，簡直是涅盤(Nirvana)。如果政府可能無限地發債，或者印鈔票來支持經濟，即是根本上不需要審慎理財。甚麼事都可以發債，印鈔票解決。管理國家的財經官員可以不負責任地行政，亂花錢。如果行政失當，或者政策失敗，也只需要發債來彌補行政過失。

最典型的例子就是希臘2012年發生財政危機，國債是國民生產的3倍，國家沒有能力還債。結果是歐盟各國合共借200億美元給希臘，幫希臘渡過財政危機。之後塞浦路斯同樣發生危機，也是靠借錢解決。塞浦路斯之後再有意大利、西班牙、葡萄牙及愛爾蘭等發生債務危機。歐盟同樣是借錢解決危機，各國債務愈滾愈大。

美國也好不了很多，奧巴馬任內，把美國國債增加了10萬億美元至19萬億美元。共和黨的特朗普上任，沒有跟隨共和黨審慎理財的理念，大量增加美國政府負債至23萬億美元，大量增加國防預算，大幅減企業利得稅由30%減至20%，還減免美國企業把海外盈利調回美國的稅收。特朗普的減稅計劃令美國聯邦財政經常赤字增加至每年1萬億美元，至下年度的1.5萬億美元。美國錯花錢，不審慎理財。但結果是經濟維持增長，通脹低企，股市創歷史新高。

21世紀宏觀經濟的教科書需要更改，凱恩斯(John M. Keynes)的寬鬆財政政策已經不足夠。新的經濟理論，要跟伯南克的大量發債、大量印鈔及量化寬鬆；審慎理財的財政政策已經不合時宜。政府決策官員不需要顧及後果，有甚麼問題都可以用錢來解決，21世紀有了量化寬鬆，財長工作很容易做。

智易東方證券行政總裁 藺常念

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