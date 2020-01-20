法興上調中國今年GDP增長預測至5.9%

法興銀行上調中國內地今年全年經濟增長(GDP)預測，由5.8%上調至5.9%。該行大中華經濟分析員林凱祺解釋，內地剛公布的經濟數據有企穩迹象，加上內地與美國簽訂首階段協議，認為貿易戰風險至少美國總統大選前已減退。不過，該行估計下半年內地經濟或降至5.8%。

她指出，當局政策仍以穩定經濟為前提，本月初雖已降準0.5個百分點，該行預期今年下半年人行仍會降準100點子，並於首季下降中期借貸便利(MLF)利率5點子，全年或降20點子。

市場關注內地債務危機以及違約風險，林預期今年違約個案將上升，但不認為違約風險是傳染性，又指當局正採取漸進式的方法去改善企業債務結構。

對於香港經濟，她未對香港經濟作出預測，但指去年下半年已陷入技術性衰退，又認為若社會運動能平息，經濟應可維持穩定甚至回升。中美達成協議對香港經濟的確構成利好，但經濟何時恢復以往水平則未能肯定。

該行估計，美國聯儲局於今年下半年或減息四次，合共降息100點子。林指，主因該行預期美國經濟增長將於下半年放緩，預料今年美國經濟增長會放緩至0.7%。

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