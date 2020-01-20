【瑞通推介】中移觸及70元　牛購證值搏？

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股續強，道指上周五(17日)收報29,348點，升50點或0.1%，再創收市新高。

恒指上周五收報29,056點，升173點或0.6%，8個月以來首度收於兩萬九樓上，並連升7周，累漲2,709點或10.2%，創2018年初以來最長升浪。周一(20日)早段一度重返29,100點之上。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,100萬元，反映投資者預期港股走勢向下。上周五其牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,200至29,299點。

中國移動獲大行唱好，大幅提升目標價到85元。周一早市裂口高開超過5%，拉動恒指一度高開，及後升幅收窄，股價仍高於9月中的高位，亦為恒指成分股當中，貢獻最多升幅的藍籌。

比亞迪上周五最多抽升8.8%，高見49.5元的5個月高位，收報48元，維持5.4%的升幅。全周計累升23.9%，14日RSI升至84的極超買水平。上周有多項利好該股股價的消息，包括內媒指內地純電動車企北汽新能源，正在探討和評估與比亞迪電池合作；工信部長苗圩表示，新能源汽車補貼於今年7月1日起將不再下降，意味原定2020年後新能源汽車補貼全部退出的時間或延後；另集團開發的刀片電池將首次量產以及相連車款或6月登場。該股早段繼續強勢，一度觸及49元。上周五分別有517萬和22萬元淨流入其好倉和淡倉。

小米集團上周五飆升8.35%，收報13.24元，盤中曾見13.46元，創逾1年高位，市值重返近3,200億元，當日成交56.73億元超越騰訊控股。市場近期炒作5G概念、小米或將於下月發布新機，以及同股不同權股份其後有望染藍，帶動股份上周走強。小米周一早段繼續破位，一度升超過5%，曾升穿13.9元。該股是上周五全日最多北水淨流入的股份，而今年首兩周北水已淨買入逾3.3億股小米。輪證資金流方面，上周五有逾2,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾880萬元淨流入。

紫金礦業近期走勢受金價高企帶動，上周五以全日高位3.94元收市，升1.5%，結束兩日跌勢。周一早段靠穩，即市留意10天線(4元)的阻力，約3.8元的20天線則可視為支持。上周五有10萬元淨流出其好倉。

友邦保險上周五逆市下跌0.86%，收報86.6元，連日挑戰88元不果。該股周一早段繼續偏軟，下試84元水平，失守10天線。上周五有超過1,000萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有150萬元淨流出。

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