【高盛推介】國壽盈喜股價漲 看好定看淡？
2020年01月20日 13:45
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：保險股為周一(20日)焦點板塊，當中內險股類別逆市上升。
中國人壽自上周二(14日)起錄得四連跌，累計跌約3.3%，周一早段則逆市反彈。該公司發盈喜，預計去年股東淨利潤較2018年增加約455.8億至478.6億元人民幣，增長達4倍。
投資者如看好，現階段可留意國壽牛證(59285)，收回價19.88元，行使價19.48元，換股比率50，槓桿比率7.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
相反，投資者如看淡，可考慮以行使價18.5至22.5元作為篩選認沽證的條件。並可留意當中槓桿最突出的國壽沽證(13074)，行使價18.98元，2020年4月24日到期，實際槓桿11.5倍，行使價18.5至22.5元間產品中，槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。