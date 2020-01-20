調查：逾半受訪者冀61歲退休　料需逾500萬支持生活

香港投資基金公會認為，強積金可扣稅自願性供款(TVC)及合資格延期年金保單(QDAP)不應共用6萬元扣稅額，建議兩者應分別各自提供6萬元的扣稅額，即期望由現行的總共6萬元，增至12萬元。

基金公會退休金委員會主席潘新江表示，TVC在推動員工為退休早作理財準備無疑起了積極作用，惟認為TVC及QDAP不應共用扣稅額，主要由於兩者性質不同，在退休理財上有各自角色，並認為兩者應該是相輔相成，而非排他，政府應考慮為兩類產品各提供一個扣稅額，並應定期進行檢討扣稅額。

值得留意，TVC及QDAP於去年4月推出，至今不足一年，對於會否過早作出有關建議，他指推出時間無疑仍較短期，然而將兩者同放一個扣稅額中，尤如要求僱員於當中作出取捨，而TVC可選擇一次性供款、不定期、不同金額亦可，於稅務年度完結前進行即可，或因而令打工仔延遲參與，而全球進入低息環境，變相打工仔於銀行存款難獲高回報。

該公會一項調查顯示，大部分在職受訪者以退休為首要投資目標，逾半受訪者表示希望61歲退休，並預計需要超過500萬元支持退休生活，需時14年去儲筆金錢，此外，超過70%的在職受訪者有聽聞過TVC，已加入TVC者僅16%。儘管29%表示有興趣參加，但是，表示有興趣的受訪者當中，約六成仍未決定實質投放金額。74%的受訪者表示沒有考慮過會投多於6萬元，或反映扣稅上限為主要考量點。

調查亦反映，有35%受訪者表示不了解強積金收費水平，根據職金局數據，基金平均開支比率為1.5%，然而有三分之一受訪者認為收費高於2%。至於曾否合併帳戶或轉換基金者，38%表示不肯定、沒有作任何轉換者達37%。

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