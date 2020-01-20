代理料今年工商物業交投反彈　惟舖市獨憔悴

左起：徐康達、朱亮恒、黃應年及鄭得明。

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年認為，工商舖市場的最壞時間已經過去，近月部分投資者已開始偷步入市，短期內購買力回升，預計農曆新年後，工商舖市場將出現小陽春，並預測今年全年工商舖買賣登記量可達7,000宗，較去年低位反彈51%，涉及金額約1,310億港元，按年升約26%。

交投量升幅最多料為商廈市場。該行商業、商舖及投資部營業董事徐康達稱，商廈買賣交投已沉寂多月，當中積聚不少購買力，預期今年商廈買賣登記宗數將按年出現「報復式」反彈，料將大升接近1倍，重上1,800宗的相對正常市況下的較高水平，而成交額連同個別大額內部轉讓個案預測，料亦可回升至約500億元水平，按年升49%。

該行工商部高級營業董事朱亮恒表示，活化工廈措施持續吸引發展商及投資者併購及重建項目，年初所見，已多了投資者及用家洽購查詢，相信農曆年過後的2月份市況會漸轉旺。在上述因素帶動下，朱相信今年工廈買賣登記量料按年反彈53%，回升至約4,000宗水平，而涉及登記金額亦將同步回升約35%，重上400億元。

不過，舖位市場仍然疲弱，該行高級營業董事鄭得明預期，今年全年店舖買賣登記量升近10%，重上約1,200宗水平，而涉及登記總值亦料微增至約410億元。他認為，核心區舖位售價會輕微下跌再持平，而租金則繼續走下坡。

－－－－－－