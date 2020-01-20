內地乍現基金熱潮！A股見頂先兆還是牛市開端？

外國傳媒報道，中美貿易關係緩和，加上宏觀數據改善推動股市新年「開門紅」，滬綜指逾8個月以來首度逼近3,100點，賺錢效應吸引基金再度入場。

繼月初匯添富大盤核心資產混合型基金募集發行逾百億元人民幣後，廣發科技先鋒混合周一(20日)發表通告顯示，上周五(17日)發行一天即達集資上限80億元人民幣(下同)，有效認購申請確認比例為8.68%。彭博計算顯示，這意味着超額認購倍數近11倍，該基金獲認購資金約922億元。

招商證券數據顯示，1月以來，主動偏股公募基金發行總規模已達近465億元，平均發行佔有率38.7億份，創2015年以來最高；匯添富大盤核心資產更是2018年1月以來，首隻發行百億規模以上的基金。

回看2018年1月，百億規模以上的新基金重現市場，基金熱賣曾引起監管機構關注，當時監管機構曾要求關注導致權益類基金熱銷的「非理性」因素。當時的分析認為，監管機構擔心股市一旦大跌，基金將面臨較大的贖回壓力。就在監管警示風險不久，滬綜指見頂回落，當年跌幅25%，為2008年以來表現最差的年份。

對此，招商證券在報告中表示，歷史上基金熱潮不僅曾出現在股市高位，也曾出現在「牛市」起點，結合目前低利率及A股估值仍具吸引力等因素，可判斷現時的基金熱潮只是新一輪居民資金加速入市的開端。

若以滬綜指在2018年1月24日曾創下3,559點的逾兩年高位比較，目前指數在3,100點附近，較兩年前相比還有近15%的差距。

東吳證券首席經濟學家陳李表示，基金熱賣不一定能立刻帶來市場見頂的信號，預計春節後公募基金會有更大規模的發行。2月或3月初才是基金發行的高峰，那時候可能是個警示信號，但不能斷定那個時間點就一定是市場最高位。

凱基證券分析師陳浩稱，出現爆款基金一般都是市場比較好的時候，而且年輕人投資行為開始轉變，在投資理財方面更願意相信機構。儘管有過爆款基金出現之後，市場急轉直下的經驗，但爆款基金跟市場處高位與否沒有必然聯繫。春節後，隨着經濟數據表現不錯，市場仍有望向上。

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