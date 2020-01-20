【日本人悲歌】近四成想做到70歲以上　76%對晚年感不安

外國傳媒報道，有調查顯示，37%日本人想工作到70歲以上，該比例較上次調查相比增加了9%。

其中，有16%受訪者表示，想工作到75歲以上；有21%想要工作到70至74歲；有26%想工作到65至69歲者；想工作到日本法定年齡60至64歲左右的受訪者佔14%；想工作到59歲以下的最少，僅有4%。

調查也發現，愈接近退休年齡階段的人，愈希望不退休。有45%年齡達70歲區間的受訪者回答「想工作到70歲以上」時，表示願意繼續工作；60歲區間佔54%；30至50歲區間佔30%；18至29歲區間最少，僅佔18%。「打算工作到70歲以上」的受訪者中，以男性比例居高。

值得留意的是，對晚年生活感到不安的比例高達76%，當中71%擔憂「健康問題」；68%擔憂「生活資金等經濟問題」。

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