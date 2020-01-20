管理逾百億元資產基金：今年是人民幣非常強勁的一年

外國傳媒報道，管理約15億美元(約117億港元)股票和債券的基金公司Gavekal Capital認為，由於人民幣轉強及中國債券具有較高孳利率，料今年購買中國債券將取得10%回報。

該公司行政總裁Louis-Vincent Gave表示，世界還有哪個地方能在風險最小的政府債券市場上獲得10%回報呢？

上述回報在一定程度上將受人民幣強勢推動。事實上，人民幣在9月觸及低位後，人民幣兌美元已累漲了約4%。

他認為，中國釋放的信號是安於人民幣升值。由於今年已開放45萬億美元(約351萬億港元)的市場，而香港社會動盪仍持續，故中國會採取進一步措施來發展內地的金融中心。

他說：「由於中國人不僅推高了人民幣匯率，同時還放開了資本管制，以促進上海相對於香港的發展，故今年將是人民幣走勢非常強勁的一年。」

根據彭博數據顯示，Gavekal中國固定收益基金2019年回報率為4.4%。在過去5年中，該基金平均每年回報率3.6%，跑贏80%同類基金。中國通脹放緩，可能也給央行留下今年加碼刺激，以抵禦經濟放緩的空間。

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