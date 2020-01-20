【大行報告】看好股市交投旺 野村調升港交所目標價
2020年01月20日 16:06
東網電視更多新聞短片
券商野村發表報告表示，去年第4季香港新股上市集資額高達1,850億港元，其中阿里巴巴(09988)於去年11月成功赴港第二上市，有助未來吸引更多互聯網企業來港。該行認為，這有助於強化香港交易所(00388)在協助中資企業打進國際市場的領導地位。
至於中港市場互聯互通方面，該行指，去年第4季南向交易日均成交額為110億元，分別按季及按年升20%及46%；北向交易日均成交則為380億元人民幣，與去年第3季持平，按年增長88%。不過，由於受去年下半年社會事件影響，香港市場交易量持續偏軟，股市日均成交額按年跌16%至770億元，衍生產品市場同樣疲弱。
該行關注內地開放金融市場的措施超出預期，澳門研究建立以人民幣計價結算的證券市場，以及香港社會活動持續，或削弱港交所作為連接中國與世界門戶的角色，及香港作為國際金融中心的地位。
該行預期若香港局勢轉趨穩定，港股今年交投有望恢復，維持對港交所「買入」評級，並將目標價由291.8元調高至322.7元。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。