【大行報告】看好股市交投旺　野村調升港交所目標價

至於中港市場互聯互通方面，該行指，去年第4季南向交易日均成交額為110億元，分別按季及按年升20%及46%；北向交易日均成交則為380億元人民幣，與去年第3季持平，按年增長88%。不過，由於受去年下半年社會事件影響，香港市場交易量持續偏軟，股市日均成交額按年跌16%至770億元，衍生產品市場同樣疲弱。

該行關注內地開放金融市場的措施超出預期，澳門研究建立以人民幣計價結算的證券市場，以及香港社會活動持續，或削弱港交所作為連接中國與世界門戶的角色，及香港作為國際金融中心的地位。

該行預期若香港局勢轉趨穩定，港股今年交投有望恢復，維持對港交所「買入」評級，並將目標價由291.8元調高至322.7元。

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