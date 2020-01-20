【市後重點睇】美股休市 英鎊失守1.3關
2020年01月20日 16:12
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(Getty Images圖片)
美匯指數處97.6，港匯反覆企7.7690，美元兌日圓處110.12，離岸人民幣(CNH)先升後回，報6.8604。歐元兌美元報1.1098，英鎊失守1.3關，企1.2981。金價報1,560美元。美股周一休市，道指期貨跌12點。
●市後關注點
-17:30 英國12月扣除汽車及燃料後的零售銷售
-21:30 美國12月新屋動工
-22:15 美國12月工業生產
-23:00 美國1月密歇根大學消費情緒指數初值
●恒指全日跌260點或0.9%，報28,795點。主板成交1,115.99億港元，連續7日逾千億元。中移獲大行唱好，收市升3.7%，盈喜股國壽漲0.91%。
-【大行報告】獲大摩連升兩級，中移曾飆近6%。
-中移上月4G淨上客量按月升逾25%。
-世茂房地產配股「抽水」，股價挫7%失30元關。
-異動股：大股東減持，凌銳控股曾瀉56%。
●A股快報：滬綜指升0.6%，創業板指漲2.5%。https://bit.ly/2Rwjmh4
-內地乍現基金熱潮！A股見頂先兆還是牛市開端？
●亞洲股市：日股升0.18%，澳股再創新高。
●新盤混戰：WEST PARK開售，準買家到場等揀樓。
-長沙灣WEST PARK首日暫沽10伙，料日內加價。
●中國去年建逾13萬個5G基站，電訊業務收入1.3萬億人幣。
●法興上調中國今年全年GDP預測至5.9%。
●調查：近九成家長會協助子女管理利是錢。
●傳滙控擬今年關閉10多間英國分行。
●去年12月提交破產呈請713宗，按年增近26%。
●銷監局：去年新盤投訴創3年最多。
●代理料今年工商物業交投反彈，惟舖市獨憔悴。
●調查：逾半受訪者冀61歲退休，料需逾500萬支持生活。
●管理逾百億元資產基金：今年是人民幣非常強勁的一年。
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