新股專輯：新疆匯和銀行申請赴港上市

中國新疆精品城市商業銀行新疆匯和銀行向聯交所遞交主板上市申請，農銀國際為獨家保薦人。

根據中國銀保監會新疆監管局的資料，截至2018年12月底，就總資產、總負債及客戶存款總額而言，該行在新疆所有城市商業銀行中位列第三。

據初步招股文件，截至2019年9月底止，該行總資產達296.6億元人民幣(下同)；2019年首三季淨利息收入4.49億元，按年下跌12.19%；淨利潤按年增長9.8%至2.32億元。

值得留意的是，該行於2016至2018年的不良貸款率有上升趨勢，三個年度分別為1.11%、2.22%及2.57%。不過，2019年9月底止首9個月，則回落至2.28%。

新疆銀保監局已於2019年9月同意該行首次公開發行H股股票，發行規模不超過4.71億股。

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