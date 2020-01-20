新股專輯：傳樂享互動今年中掛牌　集資1億美元

早前向聯交所遞交上市申請的中國營銷商樂享互動，據消息人士透露，該公司目標今年中掛牌，集資約1億美元(約7.8億港元)。中信建投國際、招商證券國際等為聯席保薦人。

該公司主要提供效果類市場營銷(Performance-based Marketing)，為網上營銷之一，有關廣告費用是根據廣告的效果，而非按照固定的價格進行交易。該公司於2016年10月在新三板掛牌，其後為來港上市，在2018年11月從新三板退市。

初步招股文件顯示，截至2019年9月底止9個月，公司溢利5,955.8萬元人民幣(下同)，按年增長48.87%；收入按年升76.33%至3.67億元，94.9%收入來自網上產品。

集資所得將用作開發短視頻自媒體變現業務；加強營銷服務能力；國際擴張資金；營運資金及一般企業用途。

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