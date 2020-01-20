【fb直播】港股年假前點玩先最穩陣？
2020年01月20日 16:32
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農曆新年長假前夕，市場獲利盤湧現，拖累港股周一(20日)先升後跌，失守二萬九關，跌逾200點！有貨股民及早收爐免損手？抑或趁回執平貨？大市易受投資氣氛左右，轉炒個股仲有着數
受內地多地確診武漢肺炎病例影響，航空股全線受挫！節日因素都博唔過，要速速沽貨？轉投醫藥股板塊又得唔得？
逆市向上的有被大摩睇好的中移動(00941)！股價開市高見70元，及後升幅有所收窄，係咪依舊追得過？
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