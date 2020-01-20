【退休有難度】港人要儲500萬　日本人70歲仲想做

全球央行「放水」超過10年，資產價格愈升愈有，對一般打工仔而言絕非「喜訊」，皆因退休成本只會再升。目前無論是香港或日本，也面對着「不能退休」的困局...

【港人冀61歲引退 但需要500萬】

香港投資基金公會一項退休調查報告顯示，大部分在職受訪者以「退休」為首要投資目標，逾半受訪者表示希望61歲退休，並預計需要超過500萬元來支持退休生活。調查顯示，在職人士平均在32歲就會開始為退休作打算，並預期花14年的時間達到退休目標。雖然受訪者理想平均退休年齡為61歲，但普遍預計於64歲才能退休。

報告又指，強積金或職業退休計劃只能為退休儲蓄貢獻逾一成。其中，超過70%的在職受訪者有聽聞過「強積金可扣稅自願性供款(TVC)」，但已加入TVC的人僅16%。儘管29%表示有興趣參加，但表示有興趣的受訪者當中，約六成仍未決定實質投放金額。74%受訪者表示，沒有考慮過會投放多於6萬元，或反映扣稅上限為主要考量點。

值得留意的是，只有約六成受訪者確定希望退休後在港生活；有三成人表示會在退休當刻才決定最終地點。該調查於去年第4季合共訪問912位在職人士。

【日本人70歲都想再做】

除了港人退休有難度外，日本也如此！有調查顯示，37%日本人想工作到70歲以上，該比例較上次調查相比增加了9%。

其中，有16%受訪者表示，想工作到75歲以上；有21%想要工作到70至74歲；有26%想工作到65至69歲者；想工作到日本法定年齡60至64歲左右的受訪者佔14%；想工作到59歲以下的最少，僅有4%。

調查也發現，愈接近退休年齡階段的人，愈希望不退休。有45%年齡達70歲區間的受訪者回答「想工作到70歲以上」時，表示願意繼續工作；60歲區間佔54%；30至50歲區間佔30%；18至29歲區間最少，僅佔18%。「打算工作到70歲以上」的受訪者中，以男性比例居高。

值得留意的是，對晚年生活感到不安的比例高達76%，當中71%擔憂「健康問題」；68%擔憂「生活資金等經濟問題」。

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