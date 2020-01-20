有危機！再有國企美元債違約　不到兩個月第2家

外國傳媒報道，中資美元債市場2020年迎來震撼開局，從事鋁生產的青海省投資集團拉開了違約大幕，為繼天津物產集團後，兩個月內的第二家國企美元債違約案例。

評級機構標準普爾周一(20日)證實，截至1月17日，青海省投資集團發行的3億美元(約23.4億港元)、2021年債券未能支付利息。

此前彭博引述消息人士稱，公司2021年7月到期、本金為3億美元的美元債付息日為1月10日，應付利息金額為960萬美元(約7,488萬港元)，截至1月13日債券持有人尚未收到付息款項。

標普於上周二(1月14日)發表報告，將公司長期發行人信用評級從「CCC-」降級為「D」，稱不認為公司可以在5個工作日內完成債券兌付，此次債務違約屬於一般違約。標普是青海省投資集團美元債的唯一評級機構。

Loomis Sayles Investments Asia投資組合經理Thu Ha Chow稱，市場在評估國有企業質量方面已改善了很多，投資者並沒有對所有國企一視同仁。他認為，青海省投資集團的違約，不太可能對國企美元債造成更廣泛的影響。

根據上周五(17日)報價顯示，青海省投資集團的三隻美元債均大幅跌至紀錄新低，以該隻2021年7月到期的債券為例，跌至32美仙的紀錄低位，單周瀉近40%。

事實上，青海省投資集團去年已兩次推遲償付美元債券。去年9月公司稱，延期兌付其2020年到期、票息為7.25厘的美元債的利息；同月，公司據悉支付了2021年3月到期、票息7.875%的美元債利息。彭博數據顯示，包含該債券在內，青海省投資集團存量美元債規模為8.5億美元。

除了青海省投資集團，天津物產集團去年成為20年以來，首家中資國企美元債違約的案例！經此事件後，有市場人士預計會有更多此類案例出現。天津物產、青海省投等大型國企的違約，標誌着在貿易緊張和中國經濟放緩之際，中國地方政府救助實力較弱的國有企業的能力和意願有所降低。

同為青海省大型國企的青海鹽湖重整方案上周獲得債權人投票通過，公司提出的方案包括以股抵債或留債分期償還，這家深陷逾450億元人民幣債務困境的中國最大鉀肥生產企業有望迎來命運轉折。

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