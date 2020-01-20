人事變動！美團聯合創辦人王慧文退任管理事務
2020年01月20日 17:16
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生活服務電子商務平台美團點評(03690)聯合創辦人、執行董事、首席執行官兼董事長王興最新發表內部信宣布，聯合創辦人、執行董事、高級副總裁兼S-team(Senior Team)成員王慧文將於今年12月退出公司具體管理事務，之後將繼續擔任公司董事，並任終身榮譽顧問；S-team成員、高級副總裁劉琳也因個人及家庭原因，將於今年轉任公司高級顧問。
王興在信中提到，公司啟動「領導梯隊培養計劃」，以推動公司人才輪崗鍛煉、繼任計劃等一系列工作有序展開，並為下一個「十年人才」培養提供組織和制度保障。該計劃率先在美團的最高管理決策機構Senior team實行，並決定委任副總裁郭慶、副總裁李樹斌為S-team成員。另外，未來將基於公司長期發展需要，持續加強高管團隊建設。
值得留意的是，李樹斌2019年12月才被委任為美團點評副總裁，並需向美團點評高級副總裁、用戶平台負責人王慧文匯報。
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