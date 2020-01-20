人事變動！美團聯合創辦人王慧文退任管理事務

王興在信中提到，公司啟動「領導梯隊培養計劃」，以推動公司人才輪崗鍛煉、繼任計劃等一系列工作有序展開，並為下一個「十年人才」培養提供組織和制度保障。該計劃率先在美團的最高管理決策機構Senior team實行，並決定委任副總裁郭慶、副總裁李樹斌為S-team成員。另外，未來將基於公司長期發展需要，持續加強高管團隊建設。

值得留意的是，李樹斌2019年12月才被委任為美團點評副總裁，並需向美團點評高級副總裁、用戶平台負責人王慧文匯報。

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