見頂先兆？馬化騰四天掟500萬股騰訊 套現20億元
2020年01月20日 17:20
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馬化騰(Getty Images圖片)
據港交所(00388)股權披露資料，「股王」騰訊控股(00700)主席馬化騰於1月14、15、16及17日，連續4天合共減持500萬股股份，每股作價介乎398.1至401.4元，合共套現約20億元，持股量由8.58%減至8.53%。馬化騰是次減持為逾兩年來首次，對上一次減持為2017年10月13日。
騰訊周一(20日)收跌0.75%，報396元。
本月3日，總裁兼執行董事劉熾平減持50萬股騰訊，每股作價384.17元，套現近1.92億元。減持後，劉氏仍持有5,219.04萬股股份。
內地媒體日前報道，近日深圳市財付通網路金融小額貸款有限公司發生工商變更，騰訊馬化騰卸任公司董事長和總經理，其中董事長由馮明傑接任，總經理由唐羚接任。與此同時，任宇昕、許晨曄卸任公司董事，新增董事為謝蘭芳。此外，還新增監事劉雪琴和張捷。
馬化騰於去年中已不再擔任騰訊徵信法定代表人，同時卸任執行董事。騰訊徵信公司成立於2015年，主營項目為機構用戶提供信用訊息支持；企業徵信及相關業務等。
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