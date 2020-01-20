見頂先兆？馬化騰四天掟500萬股騰訊　套現20億元

騰訊周一(20日)收跌0.75%，報396元。

本月3日，總裁兼執行董事劉熾平減持50萬股騰訊，每股作價384.17元，套現近1.92億元。減持後，劉氏仍持有5,219.04萬股股份。

內地媒體日前報道，近日深圳市財付通網路金融小額貸款有限公司發生工商變更，騰訊馬化騰卸任公司董事長和總經理，其中董事長由馮明傑接任，總經理由唐羚接任。與此同時，任宇昕、許晨曄卸任公司董事，新增董事為謝蘭芳。此外，還新增監事劉雪琴和張捷。

馬化騰於去年中已不再擔任騰訊徵信法定代表人，同時卸任執行董事。騰訊徵信公司成立於2015年，主營項目為機構用戶提供信用訊息支持；企業徵信及相關業務等。

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