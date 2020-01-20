白居二高價入市！青宏苑賣799萬元創新高

白居二積極入市，帶動未補價第二市場樓價向上。中原葉健聰表示，青衣二手市本月錄約30宗買賣，佔近一半新買家為白居二人士。其中居屋青宏苑B座一個中層5室單位，實用面積650方呎，三房間隔，開價830萬元放盤，減價至799萬元沽出，創新界區第二市場居屋新高，呎價約12,292元。

事實上，撇除同區房協發展的綠悠雅苑，曾錄860萬元的成交外，上址做價料亦屬新界第二市場資助房屋歷來次高紀錄。

房協旗下第二市場物業放寬按揭後，亦成白居二搶購目標。美聯何勇方指出，綠悠雅苑本月連4宗成交，剛錄3座中層C室，實用面積543方呎，剛售658萬元，呎價12,118元。

祥益胡志偉，同屬房協發展屯門景新臺2座中層H室，實用面積507方呎，去年10月開價430萬元放售。白表買家需做足九成樓按入市，議價後獲減22萬元，終以408萬元購入單位，呎價8,047元。原業主2008年以95.4萬元購入，帳面賺312.6萬元。

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