全球經貿戰：中國須兌現百項條款　市場料前景不樂觀

外國傳媒報道，中美首階段貿易協議雖然塵埃落定，但協議涉及的具體行動承諾仍埋下貿易衝突再度升級的種子，或令中國今年經濟增長前景蒙上陰影。

中美上周簽署的貿易協議共有96頁(英文版)，涉及知識產權保護等含有兌現期限的承諾相關具體條款共有100項左右，未計未來兩年新增2,000億美元商品進口的目標。

協議顯示，今年第一季便有一些實施目標，任何延誤都可能迅速重新點燃貿易緊張局勢，令協議簽署後提振的信心灰飛煙滅。中國去年第4季產出企穩，雖有迹象表明投資有所增加，但鮮有經濟學家預計會強勁反彈。

渣打銀行駐香港的首席中國和北亞經濟學家丁爽表示，前景不容樂觀，中美仍處於長期對峙狀態。他預計，中美貿易摩擦將使中國2020年經濟增速降低0.2個百分點。

中美談判達成的這份協議中，包含約100個「中國應」或「中國將」字樣，將中國鎖定在從提供更多有關商業秘密侵權數據，到增加搜查假貨的海關人員數量等各種行動中。

其中一些條款要求中國在3個月內採取行動，中國必須在第一季就知識產權保護方法提供「行動計劃」。

摩根士丹利經濟學家邢自強等人認為，中美首階段協議簽署後，雙邊貿易關係仍困在「不確定進展狀態」。他們寫道，中國輸美商品的大部分關稅負擔仍然存在，隨着兩國開始舉行季度評審會議，下半年「噪音還會再起」。

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