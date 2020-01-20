鼠年買乜好？去年跑贏99%同業基金：押注中國消費股

外國傳媒報道，摩根士丹利一隻表現最佳的基金正在押注亞洲！尤其是在中國具備充裕現金及側重消費的股票。

彭博匯編的數據顯示，摩根士丹利的亞洲機會基金(Asia Opportunity Fund)關注亞洲(日本除外)地區的股票，該基金去年回報率為44%，擊敗了99%的同業基金。自2016年，該基金創立之初就負責聯合管理的Kristian Heugh表示，基金重點關注那些低負債或資產負債表上有淨現金流而被低估的公司，當中許多在消費領域。

他說：「我們通過重點關注具有持續競爭優勢的高質量公司，然後以低於預估的價值水平買入，以此來保護投資者的資本。」

在這隻規模15億美元(約117億港元)的基金中，中國所佔的投資比重最大，截至12月底佔其資產規模57.7%。Heugh表示，儘管2019年中國經濟增速放緩，但仍是今年的一大關注重點。其中，亞洲消費類股提供了「高資本回報率、低槓桿和高質量的增長前景。」他補充，過去3年，投資資本回報率和收入增速均達到15%的高質量公司，在這個地區佔比最高。

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