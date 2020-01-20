武漢肺炎響警！中港台概念股齊炒起　呢隻飆兩成...

雖然武漢肺炎暫未在台灣出現個案，但台灣媒體報道指，部分相關台股已率先炒起。其中，口罩及女性用品製造商康那香，早市升10%停板。儘管該公司表示，口罩佔營收不到10%，但近期銷量確實有所上升，股價亦齊上。另一間台灣上市的不織布生產商南六企業，股價亦飆近一成。

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