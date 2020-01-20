武漢肺炎響警！中港台概念股齊炒起 呢隻飆兩成...
2020年01月20日 19:38
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湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，全球又再響起警號，但在金融市場中，投資者則趁機大發「傳染病財」，中港台相關概念股應聲炒起。其中，在港上市的多隻內地醫藥股表現都理想。中生製藥(01177)為升幅最大藍籌股，全日升4.94%，並創52周新高；另一藍籌藥股石藥集團(01093)有追捧，全日升1.37%。
由於市場相信預防感染措施的概念股，比醫藥概念的受惠程度更直接，帶動具有口罩概念的上市公司股價同樣急飆。其中從事紡織品生產及經營的龍頭股份(600630.SH)升逾一成。集團旗下的海螺及三槍集團，為上海市政府指定的預防非典型肺炎專用口罩生產企業。
雖然武漢肺炎暫未在台灣出現個案，但台灣媒體報道指，部分相關台股已率先炒起。其中，口罩及女性用品製造商康那香，早市升10%停板。儘管該公司表示，口罩佔營收不到10%，但近期銷量確實有所上升，股價亦齊上。另一間台灣上市的不織布生產商南六企業，股價亦飆近一成。
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