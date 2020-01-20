樓價UPDATES：市況淡靜　業主低價租出一號銀海

農曆新年將至，租務市況續見淡靜，部分業主不惜低價租出單位，奧運站一號銀海剛錄得一宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河鯉景灣逸華閣低層B室，實用面積574方呎，間隔為兩房，向東南。業主早於2015開始放盤，由於長期不在香港，不時封盤，直至去年11月有感市況不穩，下定決心賣樓，最終以980萬元將單位沽出，實用呎價17,073元。

●上環帝后華庭2座高層F室兩房戶，實用面積411方呎，享開揚景觀，成交價996萬元，實用呎價24,234元。買家原為外區租客，鍾情該屋苑位處中西區名校網，決定買入自住。原業主持貨8年，帳面獲利364萬元。

●南區淺水灣道37號錄得本月首宗租賃個案，該單位為3座中層B室，實用面積1,254方呎，以四房包括套房間隔，享海景，以7.7萬元租出，實用呎租61.4元。屋苑暫有約6個租盤，月租叫價由7.4萬元起。

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九龍區

●一號銀海7座中層C室三房戶，向西望海景，實用面積665方呎。單位以3.5萬元放租兩星期，吸引外區人士洽詢，議價後減價5,000元，以3萬元租出，實用呎租45.1元，低於市價水平。據悉，新租客心儀上址新裝修及屋苑環璄舒適，因而決定承租。

●長沙灣喜漾1座中層B室，實用面積482方呎，採兩房間隔，擁開揚市景，最初開價860萬元，獲買家積極議價，最終以823.3萬元成交，實用呎價17,081元。新買家為同區上車客，恐農曆新年後樓價會攀升，決定加快入市。原業主於2015年以620.9萬元一手買入上址，持貨近5年帳面獲利202.4萬元。

●何文田皓畋1座高層F室，實用面積570方呎，採兩房間隔，向東北開揚市景，買賣雙方議價後以1,248萬元成交，實用呎價21,895元。原業主於2016年以1,064萬元入市，持貨3年多，帳面獲利184萬元。

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新界區

●元朗爾巒迪維尼亞大道單號屋，享開揚河景，實用面積1,694方呎，連627方呎花園。買家心儀屋苑環境優靜，而且洋房空間闊落，經過數度議價後，終以3,070萬元成交，實用呎價18,123元。上址為原業主於2015年以約2,614.3萬元購入，期內升值17.4%。

●西貢私隱度高，簇新單位放盤受買家追捧。西貢逸瓏園5座低層E室，以兩房兩廳連儲物室間隔，實用面積666方呎，望街景。單位原叫價900萬元，獲買家議價至830萬元購入，實用呎價12,462元。原業主於2016年持貨至今帳面賺103萬元。

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