【多災多難】穆迪下調香港長期發行人評級至「Aa3」

香港陷入前所未有的動盪。國際評級機構穆迪周一宣布，將香港信貸評級從「Aa2」降至「Aa3」，為不足三年內兩度狠削香港評級，展望則從「負面」調整至「穩定」。穆迪解釋，降級行動主要反映香港政府的體制和治理能力，低於該機構原先所預期，並指「欠缺確實計劃」解決目前香港政治、經濟及社會問題，或反映出港府固有的自治限制，較該機構預期多。

香港評級展望轉趨「穩定」，穆迪指反映香港優越的財政實力，以及持續的宏觀經濟穩定性，預計即使香港經濟疲弱或呈負增長，以及政治和社會發展不確定性加劇，有關優勢仍將持續。值得留意，香港被削級後，與中國「A1」信貸評級的差距縮窄至僅一級。

事實上，穆迪早於去年九月已警告，由於擔憂香港陷入持續的示威活動愈久，香港的國際金融中心優勢受損的風險愈大，已率先下調香港信貸評級展望至「負面」。

另一國際評級機構惠譽，亦早於去年九月出手狠削香港信貸評級，由「AA+」下調至「AA」，當時已警告，若社會問題持續惡化、特區政府的自治權遭侵蝕，香港信貸評級將有進一步調低的風險。

基本上，一個國家或地區遭調低信貸評級後，其相關的機構或企業亦會受到牽連，評級下降可能會令其舉債融資的成本上升。按過往情況，香港遭降級後，港鐵（00066）、香港按揭證券公司等政府相關企業亦會相繼被下調評級，影響其借錢成本。

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