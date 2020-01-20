【衰過金融海嘯】港失業率年中料飆至5%　基層最慘

財經媒體彭博經濟學家萬千撰文稱，香港失業率從去年第2季的2.8%升至第4季的3.3%，隨着各行業在持續數月的社會動盪重創下繼續裁員，預計失業率在2020年將進一步上升。她估計，抗議活動將在未來幾個月持續，繼續令旅客卻步，削弱家庭信心和消費，從而對零售、住宿，以及旅遊業等行業造成失業。

香港失業率於去年第4季升至3.3%，較在2019年6月保持了15個月的紀錄低位2.8%高出0.5個百分點。她認為，隨着企業加大裁員，失業率可能會在2020年中期升至最高約5%。到目前為止，勞動力市場的壓力一直集中在依賴遊客的服務行業，金融市場就業基本穩定。但從長遠來看，如果持續的社會動盪削弱了香港作為全球金融中心的作用，金融業人士也會受到波及。從另一方面看，中美緊張局勢緩和後，如果貿易跌幅縮小，甚至出現反彈，可能會減輕貿易和物流領域的就業壓力。

回看歷史，只要經濟持續困難，失業率就會向上，例如在2008至2009年金融海嘯期間，失業率上升了兩個百分點，並在10個月內保持5%以上。

事實上，由於數據繼續顯示，香港零售額和到訪人數按年出現雙位數跌幅，就連周大福(全球第2大珠寶商)和莎莎(領先的美妝零售集團)等較大的公司，也宣布計劃關閉更多香港門店。

迄今為止，香港就業市場疲弱主要集中在旅遊相關的服務業和建築業。零售、住宿和餐飲服務業的失業率在去年第4季保持在5.2%的3年高位，第2季為3.9%。建築業的失業率在去年第4季升至5.6%，9至11月為5%。

這些行業的失業惡化意味着弱勢、低收入群體最受影響，例如服務員、導遊和零售商的售貨員。這與全球金融危機時不同，當時金融人士受到的影響最大。

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