去年末季銀行授予中小企信貸額度僅增27億元

相隔3個月，由香港金融管理局任召集人的銀行業中小企貸款協調機制，周一(20日)舉行第二次會議，主要討論支援中小企的措施。該局指，去年第四季與會銀行授予中小企的整體信貸額度，增加27億元，增幅為0.6%。

金管局於去年10月中旬宣布調低逆周期緩衝資本要求5個百分點，當時冀讓銀行釋放約2,000至3,000億元的額外放貸額度，期望銀行能善用這個空間，重點投放於支援中小企。

自去年10月中起，與會銀行已審批了超過40宗延遲還本或貸款展期的貸款個案，涉及金額超過15億元。

由按證保險公司運作的「中小企融資擔保計劃」，於去年12月16日推出新的「九成信貸擔保產品」，截至今年1月15日，按證保險公司共接獲82宗申請，當中已批出42宗，涉及金額約8,200萬元。

現時已有15家銀行，包括9家與會銀行接受中小企申請有關擔保產品，餘下一家與會銀行亦會在今年2月推出。「八成信貸擔保產品」方面，在去年已批出超過2,700宗申請，涉及金額約138億元，分別按年上升60%及89%。

除早前公布就「中小企融資擔保計劃」提供保費資助、利息回贈或手續費減免外，金管局指，大部分與會銀行表示會推出不同計劃減免中小企戶口的最低結存服務費及開戶費。銀行會繼續研究是否有空間推出更多優惠，以減輕中小企的開支。

零售業方面，有個別企業反映信用卡收單機構延長信用卡結算付款期。金管局就此進行調查，結果顯示所有收單銀行都沒有針對個別行業延長信用卡結算付款期，只有極少數客戶因業務情況轉變而被調整付款期，當中有延長亦有縮短的個案。

運輸業方面，有小巴業界反映在升級至19座小巴，為此向銀行尋求再融資時遇到困難。金管局在會上釐清，銀行處理相關再融資申請時，應提供一定彈性，在不違反審慎風險管理原則下，銀行無需硬性遵從85%貸款比率上限的規定，但相關新批貸款用途應限於購置新車。

香港銀行公會署理主席龔楊恩慈表示，中小企是香港經濟重要支柱，銀行界深明在目前經濟環境下，中小企經營十分困難，因此一直與中小企保持密切溝通，銀行業中小企貸款協調機制首次會議提出的措施已取得實質進展，業界會繼續透過協調機制，共同研究及推出更多切合中小企需要的融資服務及安排，支持中小企發展。

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