呢個國家拖累！IMF降全球經濟增長預測　警告難V彈

外國傳媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)雖然對全球經濟增長前景的悲觀程度減少，但仍然警告經濟展望「呆滯」，而且沒有清晰的轉向迹象。

該機構最新下調2019年全球經濟增長預測至2.9%，今年則料增長3.3%；相比之下，去年10月分別預期增長3%及3.4%。今次預測下調主因是印度經濟前景令人堪憂。至於2021年，IMF只預期全球經濟增長3.4%，即大幅反彈乏力。這是IMF連續6次下調2019年經濟預測，反映貿易戰和中東局勢緊張的威脅。

其中，該機構對全球「一哥」美國2020年經濟增長預測由2.1%下調至2%，原因是減稅刺激措施和貨幣寬鬆的金融環境消退。

值得留意的是，IMF將麻煩多多的亞洲「三哥」印度2020年經濟增長預期從7%大幅下調至5.8%，原因是信貸下滑大幅放緩了國內需求。亞洲「一哥」中國則獲得上調，由5.8%調升至6%，主因是貿易戰影響紓緩。「二哥」日本2020年經濟增長亦上調0.2個百分點，主要反映去年12月推出的刺激措施。

歐洲方面，由於歐元區「一哥」德國製造業萎縮，令IMF將2020年歐元區經濟增長預測由1.4%降至1.3%。假設英國有序脫歐，英國經濟增長預測則不變，2020年將穩定在1.4%，2021年穩定在1.5%。

該機構指出，相比去年10月，目前全球經濟偏向下行的風險有所減少，但美國和伊朗的緊長局勢、貿易局勢等仍是令人擔憂的問題。

IMF首席經濟師Gita Gopinath指出，中美上周達成首階段貿易協議，令2019至2020年貿易戰對全球經濟的影響縮至0.5%，之前估計則為0.8%或7,000億美元。世界銀行行長格奧爾基耶娃稱，貿易戰停火並非和平，只縮小負面而非消除影響。

【亞洲「三哥」實在太大鑊 爆煲機會高】

事實上，要數目前最高危的經濟大國，一定包括全球第5大經濟體，排名僅次於美國、中國、日本，以及德國，作為亞洲「三哥」的印度！該國2019年第3季經濟增長放緩至4.5%，而同年11月通脹5.54%，經濟明顯陷入滯脹，央行在去年12月初無奈地沒有減息後，終在聖誕前夕出招救市！在國債市場進行「扭曲操作」，買進1,000億印度盧比(約14億美元或109億港元)的10年期國債，同時賣出682.5億印度盧比、於2020年到期的短債，以壓低長期利率，希望能刺激企業及個人借貸，並帶動經濟增長。

央行以6.5462厘的債息，「一口價」買入2029年到期的國債(票面利率6.45厘)。消息公布後，債息偏軟，有利當地企業融資成本下降。有分析指出，央行此舉對債市的影響究竟有多大，將視乎後續操作力度。

所謂「扭曲操作」，是美國聯儲局1960年代初期設計的一種經濟政策，透過賣出短債及買入長債，從而推低長期利率。由於消費者及企業一般大額借貸是以「10年或以上」計，例如汽車貸款及樓宇按揭，若央行推低長期利率，有助加大中小企及消費者的貸款額度，從而達到刺激經濟的槓桿效果。

例如2011年9月，聯儲局就曾推出「扭曲操作」，在2012年6月底前購買4,000億美元剩餘期限為6年至30年的長期國債，同時賣出同等規模期限3年以內的國債。

印度隨着經濟愈差、通脹則愈升，形成滯脹危機後，IMF早於去年平安夜發表年度經濟報告預警，印度政府救市已「幾近技窮」。評級機構穆迪亦在去年11月將印度評級自「穩定」降至「負面」，主因是當地影子銀行問題加劇、長期經濟增長放緩，以及公共債務等問題。穆迪預計，截至2020年3月的一年中，預算赤字佔GDP比重將達3.7%。

3.7%是甚麼概念？試想想，意大利目前赤字佔GDP高於2%，已受歐盟猛烈批評，擔心債務爆煲，中國目前也不到3%。

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