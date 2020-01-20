【財經評論】經濟衰退未見底　樓價離地禍更深

香港又再創造世界紀錄，就是全家要不吃不喝近廿一年才能置業，連續十年穩踞環球樓價最難啃的「一哥寶座」！可過去逾半年，香港在社會動盪下出現極大轉變，經濟不是每況愈下，而是急轉直下。反之，由於樓價繼續離地，令營商和生活成本高企不下，無論是企業抑或市民，這條經濟抗逆之路只會更難行！

依據國際調查機構進行的數據研究顯示，香港截至去年第三季樓價中位數升至約704萬元，與家庭入息中位數33.8萬元差距達20.8倍，雖較一八年錄得的20.9倍輕微下跌，但若計及期內經濟明顯倒退，加上數據未反映去年第四季衰退加劇對居民收入造成的負面影響，實情是香港家庭更難上車！

據一月初港府公布的長遠房屋策略年度報告顯示，未來十年的總房屋供應目標為43萬個單位，較上年度公布的目標還要減少兩萬伙。可見過去幾年，港府就土地政策研究復研究，諮詢復諮詢，施政還是停留在口號及文件中打轉。可住屋需求隨人口上升而不斷增加，令上樓問題日趨嚴重。高樓價長期佔據營商和生活成本的重大比重，使香港經濟結構性問題猶如死結難解。在貿易、旅遊和零售均陷入「冰河時期」之際，若非利率維持低企，只怕眼前經濟更加糟糕。

港府一直強調存在置業階梯，鼓勵公屋居民置業，以便騰出單位予輪候冊的申請人士。問題是供公屋戶置業的資助房屋，是由減少私樓供應而來，房屋供應總數沒有增加，只顧玩弄左搬右調的數字遊戲，更顯港府已黔驢技窮。雖然先後有發展商表態，擬提供農地儲備興建過渡性房屋，但若港府不改革建屋審批工序，睇怕又是畫餅充飢，於事無補。

正所謂：「不患寡而患不均，不患貧而患不安。」香港要徹底解決房屋問題，不能靠增加華而不實的所謂置業階梯，亦不能靠降低居屋入場門檻，因為事實已證明解決不了供求失衡的結構性問題，說到底，還是要着手大量拓展土地興建房屋！對此，港府至今仍是有心無力，港人連蝸居都沒有，經濟繁榮、社會穩定，從何談起？

如今的香港，經濟底子今非昔比，地區競爭日趨激烈，內部不和又長期失財。也許在這個不才的港府眼中，保住樓價穩定能支撐着整體資產價格，避免引爆樓市泡沫、牽連股市。問題是：如此抱薪救火，始終無法解決問題癥結，更只會令深層次矛盾不斷惡化。若果安居樂業原是南柯一夢，如何叫人珍惜這個家？

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