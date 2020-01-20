希瑪眼科斥3887萬投資流感疫苗公司5%股權
2020年01月20日 22:06
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希瑪眼科(03309)公布，希瑪投資已與Avalon Global訂立認購協議，據此，希瑪投資已有條件同意認購認購股份，相當於截止後Avalon Global經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本約5%，認購股份的代價將為3,887.5萬元，其中1,943.75萬港元將使用集團內部財務資源以現金償付；及1,943.75萬元由公司按每股代價股份約5.03元的價格向Avalon Global配發約及發行386.43萬股代價股份償付。
Avalon Global為一間投資控股公司，及其附屬公司主要從事開發下一代醫療保健解決方案業務以造福人類並從涵蓋生物製藥、診斷、醫療器械等其他醫療保健領域提高壽命。Avalon Global目前正在研發流感疫苗。
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