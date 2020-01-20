芬蘭的矛盾！全球最快樂惟自殺率也高　經濟學家咁解釋...

外國傳媒報道，根據民意調查公司Gallup發表的調查顯示，芬蘭是2019年全球156個國家當中，獲選為「最快樂國家」，之後是丹麥、挪威、冰島、荷蘭，以及瑞士。評分準則包括人民的關懷、自由、慷慨、誠實、健康、收入，以及政府管治程度。

在芬蘭，年屆15至64歲的人當中，有70%獲得有薪工作，高於擁有36個發達國成員的經合組織(OECD)平均值68%。與此同時，芬蘭教育水平相當高，近60%或170萬成年人每年都有接受教育的機會，年屆15至64歲的人當中，有88%完成高中學業，同樣高於OECD的平均值78%，人均壽命近82歲，亦高於OECD的平均值80歲。雖然最高收入的20%群體所賺到的，是最低收入的20%群體4倍左右，但仍顯著低於其他歐洲國家。

不過，諷刺的是，芬蘭的自殺率則在北歐國家中屬偏高，平均每10萬人，就有11.6人自殺。

為何會這樣？經濟學家嘗試解釋！首先，他們發現貧富不太懸殊也會出現問題，主要是鄰居、家庭，以及同事間會產生更多的比較、更多的失望。其次是開心與否跟年紀有很多關係，一般來說，研究已證明剛成年的人會容易處於掙扎的階段，尤其是教育程度較低的一群。另有研究發現，中年人也是高危的一群，尤其是剛剛踏入50歲，會經常感到困惑，捱過後，到了60歲左右就會好很多。

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