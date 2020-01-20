今年暫居「大宗商品」之王的不是黃金　而是...

新年伊始全球局勢風起雲湧，有着避險作用的黃金價格水漲船高，然而今年暫居「大宗商品」之王的卻另有其人。

外國媒體報道，去年升了55%的鈀金今年風采絲毫不減，年內上漲近了10%；黃金在2019年上漲18%後，黃金今年強勢啟航，在美伊局勢緊張之際，飆升至7年高點逾每安士1,600美元上方。然而，好景不長，截至目前，金價的年內升識已回落至1%。

鈀金主要用於汽油發動機尾氣處理的催化劑，過去兩周鈀金價格受惠於鈀金主要生產國南非和俄羅斯的供應收緊。事實上，總部位於俄羅斯的Norilsk Nickel在2017年生產了全球41%的鈀金，其他礦商正着手開發新項目，試圖打破壟斷。

Mining Technology分析師JP Casey表示，鈀金價格大漲，吸引了大量新礦商，各種規模的礦商都想在鈀金市場中分一杯羹。但他指出，泡沫可能將會破裂，因為隨着供應開始趕上需求，汽車行業的潛在需求正在收窄，而正是該行業的需求一直在支撐鈀金價格。

美銀美林分析師Michael Widmer表示，儘管鈀金供應不足可能繼續支撐鈀金價格，但汽車製造商也可能尋找替代品。他警告稱，因為全球年供應量將維持在約1,020萬安士的水平，所以未來幾年，汽車製造商可能難以取得額外的鈀金。

－－－－－－