「數碼稅」爭端！法財長指今周與美國解決分歧　

外國媒體報道，法國財政部長勒邁爾（Bruno Le Maire）周一表示，針對計劃中的「數碼稅」問題，希望法國和美國政府能在本周三晚之前解決雙方之間的分歧。

去年7月，法國議會通過了一項稅法，計劃對跨國科技公司在法國境內的收入徵收3%數碼服務稅，其中包括Google、蘋果公司、Facebook和亞馬遜等美國科技巨頭，然而此舉讓美國政府感到不滿。

勒邁爾還稱，將在本周的達沃斯論壇上與美國官員會面。今年的達沃斯論壇年會將於1月21日至24日在瑞士達沃斯舉行。

另一邊廂，成為被徵稅對象的蘋果公司，其行政總裁庫克表示，全球企業稅制需要改革，他對目前正在考慮中的改革持支持態度。然而又指：「向跨國公司徵稅是非常複雜的...非常希望這能體現出公平的原則。」

庫克是在獲得愛爾蘭國家機構頒發的獎項後發表以上講話。蘋果是愛爾蘭最大的跨國僱主之一，擁有6,000名員工。蘋果公司近期就歐盟下令蘋果需向都柏林支付130億歐元欠稅一事，已與愛爾蘭政府對簿公堂。

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