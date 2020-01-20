BBI生命科學獲每股3.5元提私有化

則將註銷及剔除計劃股份以按每股計劃股份換取現金註銷價3.5元，較股份於最後交易日於聯交所所報的收市價每股3.01港元溢價約16.28%；計劃生效後，2.42億股已發行股份(佔公司已發行股本的約43.87%)將予以註銷。

要約方接獲契諾股東（即Grandeur Peak、QVP II、QVP II-C及QMDF）的不可撤銷承

諾，以贊成批准建議事項及有關建議事項的任何事宜的所有決議案。契諾股東所合共持有契諾股份約佔公司於公告日期的已發行股本的13.85%。

要約人一致行動人士合共持有3.1億股股份，約佔公司已發行股本的56.16%。

公司已向聯交所申請於2020年1月21日上午九時正起恢復股份於聯交所的買賣。

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