東方日報B1：港樓價負擔全球最重　須不吃不喝21年

香港繼續成為全球最難負擔樓價城市，小市民上車仍艱難。

香港再次「冧莊」成為全球最難負擔樓價城市。國際調查機構Demographia發表報告，截至去年第三季，香港樓價中位數為704萬元，以家庭入息中位數33.8萬元計算，相當於不吃不喝20.8年才能置業，已連續十年高踞首位。市場人士認為，本港樓價大跌機會不大，相信今年仍有約5%升幅。

上述調查採集全球8個國家309個國際大城市的數據，最新香港樓價中位數相比2018年的716.9萬元，略為下跌1.8%，但家庭收入也按年減少1.5%，故樓價對入息比率只較對上一年的20.9倍輕微下跌，難以負擔程度依然冠絕全球。

同時，港樓「難啃」程度更遠遠拋離排名第二的加拿大溫哥華，該市相關比率為11.9倍，較2018年時的12.6倍為低。不過，相比之下，香港市民仍然要捱多超過八年才能買樓。至於排名第三至五位的城市，則分別為澳洲悉尼、墨爾本及美國洛杉磯，樓價對家庭入息中位數比率分別是11倍、9.5倍及9倍。

根據該機構的定義，只要倍數高於5.1，就可視為樓價嚴重地超出負擔水平。同時，統計92個人口逾100萬人的主要市場中，當中有31個大都會達到樓價「嚴重不可負擔」的水平。

報告提及，自殖民地時代(早於七十年代)，香港新住宅發展一直由政府嚴格控制，政府亦是住宅用地的唯一供應來源，與其他實行自由土地使用制度的國家有所不同，而樓價高漲與該類限制性監管環境有關。雖然香港有大規模的補貼住房計劃，惟資助房屋短缺，據香港房屋委員會資料，一般公屋申請人的平均輪候時間約為5.4年。

儘管瑞銀去年十月的報告指出，香港在「最有可能出現房地產泡沫城市」排名中，由去年的第一位，連跌兩級至第三位，被德國慕尼黑及加拿大多倫多超越。不過，香港仍處於泡沫風險區之內，惟排名尚未涵蓋去年第二季後的數據，故近期的社會活動所帶來的影響，仍未能反映。

業界相信香港難以扭轉樓價難負擔的狀況，資深投資者吳龍飛表示，估計未來樓價會有所回調，但不代表難置業情況會有改善，因為樓價跌、人工都會跌，失業率上升就會裁員減薪，除非樓價減半而人工減幅不多於5%，才有機會被其他城市超越。但他又指，要樓價大瀉一半，唯一可能性是發生疫症，再加上經濟低潮百業蕭條才可，相信機會不會太大。

至於地產代理則估計樓價仍有上升動力，美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，近年香港樓價一直高企，自己也覺得很昂貴，雖然最近有所回落，但認為大跌機會不大，因為住宅供應量不足以應付剛性需求，低息環境及政府放寬按保措施均是利好樓市因素，預計今年樓價平穩向上。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則認為，相關統計應撇除公屋住戶入息會較有指標，但即使以全港計算，相關負擔比率都很高，政府實應審視公營房屋是否足夠。他指出，現時市場沒有加息條件，估計未來數年樓價走勢仍穩固。

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