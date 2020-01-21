林嘉麒：醫藥股強勢料持續

事實上，恒指在每次點數創新高後，均見力有不繼的情況，在1月3日及14日見過高位便調整，反映高位有一定壓力。惟每次調整也不深，仍維持反覆向上的形態。恒指昨日回調超過200點，仍守10天線水平，形態上也未算太差，相信10天線的短線有支持力。指數上升動力似欠奉，不過多個板塊受資金追捧，只要大市氣氛未轉差，短線板塊上仍可維持資金輪流炒作。

首先可留意的是醫藥股，逆市走強是意料之內。在第二批帶量採購名單出台後，普遍整個板塊上升。事實上，上一輪名單公布後，也出現類似情況，似乎在投資者角度下，成功中標並不是負面消息。在價格上雖然有所調整，但整體上藥物可提高銷售數量。再者，中標的訂單是幾年期的事，中線已確保了藥企的未來收入。另一方面，內地武漢肺炎事情過去數日有迅速擴散迹象，亦是不幸之中利好藥股的另一重大原因。整體上，醫藥股已逐漸消化國家政策對其不利因素，就算政策對藥品價格持續向下調整方向不變，預期每次消息的影響力會逐漸下降，中線可持續看好。

只是武漢肺炎事件有利亦有弊，一眾旅遊相關的板塊均出現不同程度的大跌，航空、旅遊、購票平台等昨日跌幅也相當大。過去歷史上，當出現疫情時，股票市場也會出現不同程度的反應。不過，今次發生於農曆新年期間，也是部分行業傳統的旺季，再者，市場近日對未來經濟信心剛開始回升，面對疫情的不確定性，投資者也會同時出現避險的情緒，估計短期拋售情況明顯。

惟持貨者也未要過分憂慮，像從前沙士(SARS)也會有過去的一日，加上國家對疫情的經驗，相信事情很快便雨過天青，回升相信只是時間上的問題。當然，現時不論是疫情的發展，或者股價的技術走勢仍在初步階段，要撈底則言之過早，要買貨或溝淡暫時先忍一忍手。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)