梁冠業：中興內地5G份額有保證

在長假期前夕，大多數投資者傾向於目前高位減輕倉位，以防長假時美方突然作出其不意的攻勢。說實在恒指從低位一路走高，連升7周，累升逾2,700點直到目前於29,000關口附近徘徊，向上動能雖然較之前減弱，但升幅卻已讓市場感到分外滿意。

未來一年庚子年，適逢香港八運轉九運之年頭，即由火旺轉到水旺。常言道水火多交戰或水火並不容，料香港局勢震盪依然，加上紫微斗數有着天同化忌，情緒起伏較大。幸而有太陽化祿，於逆境時仍能逢生，能夠積極地解決問題。回看香港經歷多年風雨，仍能保持東方之珠美名，有幸的是得到各方支持。面對新一年的挑戰，我們深信香港依然能夠迎難而上，積極把握新機會。祝大家來年身體健康，福星高照！

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)

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