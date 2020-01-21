梁冠業：中興內地5G份額有保證
2020年01月21日 00:25
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在長假期前夕，大多數投資者傾向於目前高位減輕倉位，以防長假時美方突然作出其不意的攻勢。說實在恒指從低位一路走高，連升7周，累升逾2,700點直到目前於29,000關口附近徘徊，向上動能雖然較之前減弱，但升幅卻已讓市場感到分外滿意。
在中美雙方簽署第一階段貿易協議的支持下，智能手機供應商等企業成熱炒對象。5G建設招標陸續啟動，本次招標專案是內地營運商5G承載網首個開標專案。中國電信(00728)2020年5G承載網招標落地，有望滿足中國電信全年全國各省5G承載建設需求。
上周小米集團(01810)表現突出，北水大量湧入，股價全周升近16%，主要原因是市場對其5G手機充滿期盼以及納入恒生指數的可能性。該公司推出了市場上最便宜的5G手機，其中一款5G手機價格更不到2,000元人民幣。中興通訊(00763)則周漲近9%，中國5G發展的積極消息繼續支撐該股。許多中國營運商宣布了5G設備的招標結果，而中興通訊獲得了穩固的份額。
未來一年庚子年，適逢香港八運轉九運之年頭，即由火旺轉到水旺。常言道水火多交戰或水火並不容，料香港局勢震盪依然，加上紫微斗數有着天同化忌，情緒起伏較大。幸而有太陽化祿，於逆境時仍能逢生，能夠積極地解決問題。回看香港經歷多年風雨，仍能保持東方之珠美名，有幸的是得到各方支持。面對新一年的挑戰，我們深信香港依然能夠迎難而上，積極把握新機會。祝大家來年身體健康，福星高照！
海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)
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