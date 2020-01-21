傳波音尋求100億美元貸款　助化解737 Max危機

外媒報道，波音公司正與銀行洽購獲得一筆100億美元的貸款，以幫助該公司解決737 Max客機的危機。

美國金融市場周一(20日)休市，波音公司上周五股價收跌2.36%，報324.15美元，其股價過去一年已累跌約一成。

報道引述知情人士稱，已經承諾提供上述貸款的銀行包括花旗集團、美銀美林、富國銀行和摩根大通，而至今已確認的資金約達60億美元，波音將繼續尋求其他銀行提供貸款。

美國波音737 MAX客機發生兩宗嚴重空難後復飛無期，美媒上周五(1月17日)引述消息指，波音上周測試該型號客機的系統時，發現飛機的「軟件開機監控功能」有問題，或進一步延後客機復飛日期。

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