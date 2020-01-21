【專家點評】古勝：北水收爐 港股要抖抖？
2020年01月21日 07:30
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本周六(27日)就係大年初一，周五得半日市，北水於周三開始收爐，港股少咗條大水喉支持，相信市況都要抖一抖，等春節假後再戰。
好多股友問，咁好唔好買番些少貨押歲，等紅盤高開食胡？純睇恒指，兩萬九係短期阻力，一旦確認以大成交突破29,200點，相信又會引來資金追貨博上衝三萬關。但炒上三萬關又如何，講來講去，都係一千幾百點波幅，買中個股先最實際。所以老古都係嗰句，炒股唔炒市，春節紅盤唔係咩分水嶺，持倉係實力股就平常心繼續持有，無謂畀自己太多煩惱。
內地新型肺炎疫潮去到北京同深圳等大城市，刺激醫藥股表現。中國生物製藥(01177)股價創52周新高，石藥集團(01093)亦升逾2%。老實講，依家流感高峰期，本身都係醫藥旺季，乘機炒作並無不可。至於話新型肺炎，暫未知疫潮會去到幾大，但若然真係人傳人，依家高鐵全密封內循環設計，加埋武漢又係中部主要交通樞紐，人流四方八面擴散，真係可大可小。唔知好彩定唔好彩，今個春節假期，同胞們多數棄香港轉投東南亞旅遊，少咗啲疫區人流來港，望香港所受影響唔好咁大，否則香港經濟都經已咁差，再來個大型疫情的話，真係雪上加霜！
比較有「免疫力」的板塊，仍然係老古睇好的新經濟股。小米集團(01810)大成交突破13元關後，未見大幅回吐，表現令人喜出望外。真係想刀仔鋸大樹，可以諗諗小注追小米輪證，博佢突破蟹貨區，再上冇阻冇擋，震倉回吐宜守穩11.3元水平。
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