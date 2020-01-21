【專家點評】古勝：北水收爐　港股要抖抖？

本周六(27日)就係大年初一，周五得半日市，北水於周三開始收爐，港股少咗條大水喉支持，相信市況都要抖一抖，等春節假後再戰。

好多股友問，咁好唔好買番些少貨押歲，等紅盤高開食胡？純睇恒指，兩萬九係短期阻力，一旦確認以大成交突破29,200點，相信又會引來資金追貨博上衝三萬關。但炒上三萬關又如何，講來講去，都係一千幾百點波幅，買中個股先最實際。所以老古都係嗰句，炒股唔炒市，春節紅盤唔係咩分水嶺，持倉係實力股就平常心繼續持有，無謂畀自己太多煩惱。

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