【市前重點睇】人民幣低見6.86　港匯轉弱

美匯指數跌至97.6，離岸人民幣(CNH)挫至6.867，港匯弱見7.7695，美元兌日圓報110.16，歐元升上1.1095，英鎊於1.3關口上落。金價漲至1,560美元。布油高企65.2美元，紐油見58.76美元。道指期貨窄幅上落。

●國際貨幣基金組織(IMF)對全球經濟增長前景的悲觀程度減少，但仍然警告經濟展望「呆滯」，而且沒有清晰的轉向迹象，最新下調2019年全球經濟增長預測至2.9%，今年則料增長3.3%；相比之下，去年10月分別預期增長3%及3.4%。

●外媒報道，波音公司正與銀行洽購獲得一筆100億美元的貸款，以幫助該公司解決737 Max客機的危機。

●紐約期金於電子交易時段收於每安士1,560.6美元，升0.3美元或0.02%。

●紐約期油於電子交易時段收報每桶58.66美元，升0.12美元或0.2%；布蘭特期油收報每桶65.2美元，升0.35美元或0.54%。

●即月恒生指數夜期收報28,681點，跌14點，低水115點，成交12,080張。

●歐盟即將出台5G風險建議措施，不會建議禁止華為。

●法國總統馬克龍與美國總統特朗普同意2020年不會開徵數碼稅。

●內地傳媒報道，騰訊遊戲與黑鯊科技簽約，雙方將在遊戲領域展開合作，整合優勢資源並在遊戲軟硬件方面聯手，並在5G領域上發展手機遊戲行業。

●香港去年10至12月的失業率升至3.3%，為2017年3月以來的最高水平，也是2008至2009年期間以來最長升浪。由於社會衝突引發香港經濟衰退，香港與消費和旅遊相關的行業依然低迷。

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