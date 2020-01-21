【專訪】港交所黃栢中：每周指數期權研擴至個股

所謂每周指數期權，其實與每月指數期權很相似，只是前者的到期日是在每周最後一個營業日（如周五），而非每月的倒數第二個營業日。由於到期日較短，期權金遠比每月指數期權為低，但時間值損耗亦快很多，適合短期買賣及期權短倉策略的投資者。

黃栢中指出，每周指數期權推出4個月，成交增長不俗。每周恒指及國指期權由開始時日均成交合共只有約1,000張，已分別升至近期的4,782張及1,021張。

交投顯示，客戶以散戶為主的經紀行對產品興趣較濃。現時每周指數期權的參與者比例，除53%是市場莊家(流通量提供者)外，有達28%是本地經紀行，國際經紀行佔17%，其餘是內地背景及自營交易等。

事實上，過去半年該所舉辦的散戶投資者相關講座，有多達1,000人參與。他認為，無論從成交量、市場認受性等來看，該所對每周指數期權推出的成績感滿意，並相信有關成交趨勢可持續。此外，每周指數期權亦沒有影響該所現有其他產品，如每月指數期權或小型指數期權合約的成交量，且有相輔相承的效果。

對於新產品能「跑出」，他認為，其中一個「賣點」是能滿足散戶「刀仔鋸大樹」的心態。其好處是期權金相對較平，即投入資金較少。「以一個月到期的認購期權為例，期權金約1,600點子；但睇三個交易日就到期的每周期權，只約112點子，後者相對成本低好多。」

再者，現時很多短線消息影響市場，「如今晚或明晚有消息公布，投資者做定部署，大市一有波動，睇啱市就有機會賺錢。」他直言，每周指數期權在香港、美國、南韓及台灣等市場都愈來愈活躍。

黃栢中指，該所下一步會做更多推廣工作，與散戶為主的經紀行合作，讓更多人認識產品。今年內亦會研究將每周指數期權產品擴展至個股。「依家股票期權日均成交量達50萬張，而且上市公司公布業績有時間表，故拓展每周股票期權有一定賣點，但我們會先做調研，了解投資者的需要；同時也需要考慮交易及結算系統是否能支持。」

他續指，MSCI亞洲除日本淨總回報指數期貨成交不俗，正研究推出其他區域性產品。至於A股指數期貨何時推出，他指正等待時機及監管機構批准。

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