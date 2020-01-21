【股民熱話】港股亮起「藍燈籠」　走為上着？

港股再受制於兩萬九千點關，由於嚟緊北水會收爐，春節假後再戰，在「水源」斷纜下，不排除長假前港股都係喺呢啲水平上上落落。至於春節後會係向上破頂做期指結算，抑或掉頭回落，外圍美股表現固然關鍵，但近日開始到港股有「藍燈籠」亮起，會唔會係繼企業集資潮後，升市水尾又一先兆，股民不得不防。

周一中移股價叩70元大關，事緣投行摩根士丹利發表報告，將中移評級調升兩級，由「減持」上調至「增持」，目標價調高31%，由65元升至85元，並上調其2020至2022年每股盈利預測3%、9%及19%，主要認為市場對公司5G資本開支的擔憂已經消化，但由5G用戶收入上升驅動的潛在盈利則被市場忽略。

老實講，筆者認為，中移有關5G的資本投資，即使一定程度反映了，但應該尚未見頂，對盈利及派息或會起限制作用。此外，目前市場風險胃納相對大，照計係博都唔會博中移呢類「大牛龜」，偏偏資金呢個時候埋位炒中移，最怕好似2019年港股翻板，中移炒上，正是港股見全年高位之時。

走勢上，中移在70元關是一個頗大的阻力位，若能以大成交突破，技術上又唔好睇得太過淡。之不過，若然後市真係繼續升，咁多嘢好揀，筆者唔會叫人高追中移；反而若其股價掉頭跌穿65元關，手頭的股票組合唔清倉都要減半，以策萬全。

東方產經專欄作者 帥哥

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