【股民熱話】港股亮起「藍燈籠」 走為上着？
2020年01月21日 08:00
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港股再受制於兩萬九千點關，由於嚟緊北水會收爐，春節假後再戰，在「水源」斷纜下，不排除長假前港股都係喺呢啲水平上上落落。至於春節後會係向上破頂做期指結算，抑或掉頭回落，外圍美股表現固然關鍵，但近日開始到港股有「藍燈籠」亮起，會唔會係繼企業集資潮後，升市水尾又一先兆，股民不得不防。
事緣見中國移動(00941)股價由2019年12月低位58.3元水平，反覆升抵周一(21日)高位一度見過70元，都算是2019年首季以來的最強反彈浪。之不過，中國移動這幾年一直有港股「藍燈籠」之稱，即升市時此股落後，可當升市尾聲，資金就連大落後的中移都炒到的話，十居其九都係升市水尾，即叫大家好把握機會逢高減磅獲利，鎖定利潤！到底今次中移這「藍燈籠」效應會否再一次應驗，筆者都冇水晶球，只能講句：「寧可信其有」。
周一中移股價叩70元大關，事緣投行摩根士丹利發表報告，將中移評級調升兩級，由「減持」上調至「增持」，目標價調高31%，由65元升至85元，並上調其2020至2022年每股盈利預測3%、9%及19%，主要認為市場對公司5G資本開支的擔憂已經消化，但由5G用戶收入上升驅動的潛在盈利則被市場忽略。
老實講，筆者認為，中移有關5G的資本投資，即使一定程度反映了，但應該尚未見頂，對盈利及派息或會起限制作用。此外，目前市場風險胃納相對大，照計係博都唔會博中移呢類「大牛龜」，偏偏資金呢個時候埋位炒中移，最怕好似2019年港股翻板，中移炒上，正是港股見全年高位之時。
走勢上，中移在70元關是一個頗大的阻力位，若能以大成交突破，技術上又唔好睇得太過淡。之不過，若然後市真係繼續升，咁多嘢好揀，筆者唔會叫人高追中移；反而若其股價掉頭跌穿65元關，手頭的股票組合唔清倉都要減半，以策萬全。
東方產經專欄作者 帥哥
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