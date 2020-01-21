去年美國吸外資續為全球最多　流入香港縮近半

聯合國貿易和發展會議發布的《全球投資趨勢監測報告》顯示，2019年美國吸收外資2,510億美元(約1.95萬億港元)，仍是全球最大外資流入國，中國以1,400億美元(約1.09萬億港元)緊隨其後，新加坡則錄1,100億美元(約8,580億港元)。

值得留意的是，去年流入香港的外資大幅減少48%，至550億美元；相對2018年同期為104億美元。

報告指出，雖然去年全球宏觀經濟表現疲弱，貿易爭端等因素使投資政策充滿不確定性，但全年外國直接投資(FDI)總額仍保持穩定，較2018年的1.41萬億美元，僅輕微下降1%，至1.39萬億美元。

其中，去年流入發達國家的外資仍處於歷史低位，下降6%，至6,430億美元，僅為2017年高峰水平的一半；而流入發展中經濟體的外資保持穩定，約為6,950億美元。

報告預測，2020年全球的外國直接投資有望錄得小幅增長。但地緣政治風險以及對部分經濟體進一步轉向保護主義政策的擔憂，可能抑制全球投資預期。

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