「數碼稅」休戰？美法兩國同意將關稅戰推遲至年底

法國總統馬克龍表示，與美國總統特朗普就「數碼稅」進行「重大討論」，並指兩國將共同努力避免關稅上漲。

外電引述法國外交人士稱，馬克龍和特朗普同意將潛在的關稅戰推遲至今年年底，並於期內繼續在經合組織(OECD)就「數碼稅」進行談判。

消息人士透露，他們同意繼續談判，直到今年年底。在此期間，將不會再徵收關稅。

法國議會去年7月通過一項稅法，計劃對跨國科技公司在法國境內的收入徵收3%數碼服務稅，其中包括蘋果公司、Facebook和亞馬遜等美國科技巨頭，然而此舉讓美國政府感到不滿。

作為對法國「數碼稅」的反擊，美國此前準備對法國24億美元的產品徵收高達100%的關稅。法國當局一再表示，經合組織內部達成的任何國際數碼稅收協定，都將立即取代法國數碼稅。

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